Шольц про Украину: Страна в состоянии войны не может стать членом НАТО

Немецкий канцлер опасается, как бы полномасштабная война России против Украины не переросла в конфликт РФ с НАТО

Олаф Шольц (Фото: пресс-служба правительства Германии)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страна в состоянии войны не может стать членом НАТО. Об этом он завил 24 октября в эфире телеканала ZDF.

"Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Все это знают, по этому поводу нет никаких разногласий", — заявил немецкий политик.

Он считает, что достаточного того, что страны-члены НАТО "описали перспективы" для Украины. В новом решении он не видит необходимости на данный момент. Также политик отметил, что приглашение в Альянс обычно довольно быстро связано с членством, а немецкая сторона не поддерживает эту идею, которая является первым пунктом Плана победы президента Владимира Зеленского.

Шольц в очередной раз подчеркнул, что придерживается "осмотрительного курса", так как хочет гарантий, что полномасштабная война в Украине не перерастет в войну России и НАТО.

Он также подтвердил, что считает "неправильными" поставки дальнобойных ракет Украине, в том числе Taurus. По его словам, Германия не будет поставлять оружие, которое будет способствовать эскалации полномасштабной войны.

Накануне издание Politico, ссылаясь на анонимных должностных лиц НАТО и США заявило, что против приглашения Украины в Альянс по меньшей мере семь стран: в лидерах США и Германия, но также против Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

У Зеленского поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что это ложные утверждения и идею приглашения Украины в НАТО поддерживает "абсолютное большинство".