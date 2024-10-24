Шольц про Україну: Країна у стані війни не може стати членом НАТО

Німецький канцлер побоюється, як би повномасштабна війна Росії проти України не переросла у конфлікт РФ із НАТО

Олаф Шольц (Фото: прес-служба уряду Німеччини)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що країна у стані війни не може стати членом НАТО. Про це він заявив 24 жовтня в ефірі телеканалу ZDF.

"Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цього приводу немає жодних розбіжностей", — заявив німецький політик.

Він вважає, що достатньо того, що країни-члени НАТО "описали перспективи" для України. У новому рішенні він не бачить потреби на даний момент. Також політик зазначив, що запрошення до Альянсу зазвичай досить швидко пов'язане із членством, а німецька сторона не підтримує цю ідею, яка є першим пунктом Плану перемоги президента Володимира Зеленського.

Шольц вкотре наголосив, що дотримується "обачного курсу", оскільки хоче гарантій, що повномасштабна війна в Україні не переросте у війну Росії та НАТО.

Він також підтвердив, що вважає "неправильними" постачання далекобійних ракет Україні, зокрема Taurus. За його словами, Німеччина не постачатиме зброю, яка сприятиме ескалації повномасштабної війни.

Напередодні видання Politico, посилаючись на анонімних посадовців НАТО та США, заявило, що проти запрошення України до Альянсу щонайменше сім країн: у лідерах США та Німеччина, але також проти Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

У Зеленського поспішили спростувати цю інформацію, заявивши, що це помилкові твердження та ідею запрошення України до НАТО підтримує "абсолютну більшість".