США испытали новую гиперзвуковую ракету морского базирования

Пуск совершили с Космической базы на мысе Канаверал

Ракета (Иллюстративное фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Соединенные Штаты провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования, впервые использовав метод запуска на холодном газе. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Испытание прошло на базе на мысе Канаверал во Флориде.

"Применение холодного газа позволяет Военно-морским силам катапультировать ракету с платформы и достичь безопасного расстояния над кораблем перед зажиганием первой ступени", – рассказал директор Стратегических системных программ ВМС США виц-еадмирал Джонни Вулф-младший.

Он добавил, что это техническое достижение приближает к выполнению миссии – обеспечение ВМС США безопасными и надежными гиперзвуковыми возможностями.

"Скорость, дальность и устойчивость гиперзвукового оружия являются ключевыми для комплексного сдерживания Америки. После введения в боевой состав ракета программы Conventional Prompt Strike даст нашим бойцам непревзойденные возможности", — сказал глава ВМС США Джон Фелан.

В Пентагоне подчеркнули, что стремительное развитие и демонстрация гиперзвуковых ударных систем обычного вооружения морского базирования усиливает способность США эффективно сдерживать и, при необходимости, побеждать потенциальных стратегических соперников.

Фото: Пентагон

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