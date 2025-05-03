США испытали новую гиперзвуковую ракету морского базирования
Соединенные Штаты провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования, впервые использовав метод запуска на холодном газе. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Испытание прошло на базе на мысе Канаверал во Флориде.
"Применение холодного газа позволяет Военно-морским силам катапультировать ракету с платформы и достичь безопасного расстояния над кораблем перед зажиганием первой ступени", – рассказал директор Стратегических системных программ ВМС США виц-еадмирал Джонни Вулф-младший.
Он добавил, что это техническое достижение приближает к выполнению миссии – обеспечение ВМС США безопасными и надежными гиперзвуковыми возможностями.
"Скорость, дальность и устойчивость гиперзвукового оружия являются ключевыми для комплексного сдерживания Америки. После введения в боевой состав ракета программы Conventional Prompt Strike даст нашим бойцам непревзойденные возможности", — сказал глава ВМС США Джон Фелан.
В Пентагоне подчеркнули, что стремительное развитие и демонстрация гиперзвуковых ударных систем обычного вооружения морского базирования усиливает способность США эффективно сдерживать и, при необходимости, побеждать потенциальных стратегических соперников.
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