Китай заявил об успешном испытании водородной неядерной бомбы – детали

Ученые заявили, что двухкилограммовая бомба создала огненный шар температурой более 1000 градусов на более чем две секунды

Иллюстративное фото: EPA

Китайские ученые заявили об успешном испытании водородной неядерной бомбы. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в марте.

По данным ученых, двухкилограммовая бомба создала огненный шар температурой более 1000 градусов на более двух секунд (в 15 раз дольше, чем во время эквивалентных взрывах тротила), при этом не используя никаких ядерных материалов.

Бомбу разработал Научно-исследовательский институт 706 Китайской государственной судостроительной корпорации, являющегося ключевым игроком в сфере подводных систем оружия. В новом устройстве используется гидрид магния – серебристый порошок, который может сохранять значительно больше водорода, чем под баллоны давлением.

Исследователи сообщили, что при активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, высвобождая газ водород, который загорался и превращался в устойчивое интенсивное пламя.

Фото водородной бомбы перед детонацией (Скриншот из статьи: SCMP)

"Взрывы газа водорода загораются с минимальной энергией зажигания, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется", – рассказали ученые.

По их словам, такая комбинация "позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного уничтожения целей на обширных территориях".

Согласно статье, такая водородная бомба может вызвать длительное термическое поражение, поскольку раскаленный огненный шар, который она образует (достаточный для расплавления алюминиевых сплавов), держится гораздо дольше, чем "скоротечная 0,12-секундная вспышка [при взрыве] тротила".

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В ноябре 2024 года агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Китай построил прототип наземного ядерного реактора, предназначенный для большого надводного военного корабля.

Эта информация может свидетельствовать, что Пекин направляется к созданию первого в стране атомного авианосца.