Дуда считает, что Польша должна получить доступ к ядерному щиту Франции
Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна получить доступ к ядерному щиту Франции на фоне угрозы со стороны России. Такое мнение польский президент высказал в интервью агентству Bloomberg.
В то же время он выступает за размещение американского ядерного оружия в Польше.
"Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречивыми, ни исключающими друг друга", – подчеркнул Дуда.
В материале говорится, что переговоры с администрацией 46-го президента США Джо Байдена по размещению американского ядерного оружия в Польше не принесли результатов. Дуда защитил свои дальнейшие усилия, заявив, что роль НАТО состоит в том, чтобы противостоять "агрессивному поведению России".
"Как НАТО на это ответит? Мой ответ очень прост. Мы приглашаем вас расширить ядерный обмен также на нашу территорию", – сказал Дуда.
Однако расширение ядерного щита Франции может столкнуться с рядом препятствий, поскольку он не зависит от гарантий безопасности НАТО, которые распространяются и на Польшу.
Варшава также обязуется сама не покупать этот вид вооружения как подписант Договора о нераспространении ядерного оружия.
- 25 февраля The Telegraph писала, что Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы.
- 7 марта Туск заявил, что Польша должна отреагировать на "глубокую коррекцию" новой администрации США своих приоритетов обороны.
- Польский премьер дал понять, что Варшава может стремиться получить доступ к ядерному оружию, учитывая угрозу со стороны России в ближайшие годы.