Дуда вважає, що Польща повинна отримати доступ до ядерного щита Франції

Анджей Дуда (Фото: ArtService/EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його країна повинна отримати доступ до ядерного щита Франції на тлі загрози з боку Росії. Таку думку польський президент висловив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

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Водночас він виступає за розміщення американської ядерної зброї у Польщі.

"Я вважаю, що ми можемо ухвалити обидва рішення. Ці дві ідеї не є ні суперечливими, ні такими, що виключають одна одну", – наголосив Дуда.

У матеріалі йдеться, що переговори з адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена щодо розміщення американської ядерної зброї в Польщі не дали результатів. Дуда захистив свої подальші зусилля, заявивши, що роль НАТО полягає в тому, щоб протистояти "агресивній поведінці Росії".

"Як НАТО на це відповість? Моя відповідь дуже проста. Ми запрошуємо вас розширити ядерний обмін також на нашу територію", – сказав Дуда.

Однак розширення ядерного щита Франції може зіткнутися з низкою перешкод, оскільки він не залежить від гарантій безпеки НАТО, які поширюються й на Польщу.

Варшава також зобов’язується сама не купувати цей вид озброєння як підписант Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

25 лютого The Telegraph писала, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.

7 березня Туск заявив, що Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" нової адміністрації США своїх оборонних пріоритетів.

Польський прем’єр дав зрозуміти, що Варшава може прагнути отримати доступ до ядерної зброї, зважаючи на загрозу з боку Росії найближчими роками.