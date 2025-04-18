Дуда вважає, що Польща повинна отримати доступ до ядерного щита Франції
Анджей Дуда (Фото: ArtService/EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його країна повинна отримати доступ до ядерного щита Франції на тлі загрози з боку Росії. Таку думку польський президент висловив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Водночас він виступає за розміщення американської ядерної зброї у Польщі.

"Я вважаю, що ми можемо ухвалити обидва рішення. Ці дві ідеї не є ні суперечливими, ні такими, що виключають одна одну", – наголосив Дуда.

У матеріалі йдеться, що переговори з адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена щодо розміщення американської ядерної зброї в Польщі не дали результатів. Дуда захистив свої подальші зусилля, заявивши, що роль НАТО полягає в тому, щоб протистояти "агресивній поведінці Росії".

"Як НАТО на це відповість? Моя відповідь дуже проста. Ми запрошуємо вас розширити ядерний обмін також на нашу територію", – сказав Дуда.

Однак розширення ядерного щита Франції може зіткнутися з низкою перешкод, оскільки він не залежить від гарантій безпеки НАТО, які поширюються й на Польщу.

Варшава також зобов’язується сама не купувати цей вид озброєння як підписант Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

  • 25 лютого The Telegraph писала, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.
  • 7 березня Туск заявив, що Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" нової адміністрації США своїх оборонних пріоритетів.
  • Польський прем’єр дав зрозуміти, що Варшава може прагнути отримати доступ до ядерної зброї, зважаючи на загрозу з боку Росії найближчими роками.
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