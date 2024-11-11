AP: Китай построил прототип ядерного реактора для, вероятно, атомного авианосца

Исследование указывает на то, что реактор находится на базе Института ядерной энергетики Китая

Флот Китая (Иллюстративное фото: ЕРА)

Китай построил прототип наземного ядерного реактора, предназначенного для крупного надводного военного корабля. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой документы китайского правительства и анализ спутниковых снимков Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии.

Эта информация может говорить о том, что Пекин движется к созданию первого в стране атомного авианосца.

По информации издания, исследователи из Миддлбери изучили спутниковые снимки участка за пределами города Лешань в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Основаниями послужили подозрения, что Китай начал строить реактор для производства плутония или трития для оружия.

Площадка № 1 Института ядерной энергетики Китая (База 909), фото: Planet Labs PBC

Однако выяснилось, что Китай занимается строительством прототипа реактора для большого военного корабля. Помимо спутниковых снимков исследователи изучили проектные тендеры, личные дела персонала и информацию о воздействиях на окружающую среду.

Исследователи пришли к выводу, что реактор находится в новом здании, которое построено на Базе 909. Ее контролирует Институт ядерной энергетики Китая.

Ряд документов указывает на то, что китайский Институт 701, который отвечает за разработку авианосцев, закупил реакторное оборудование, "предназначенное для установки на крупном надводном военном корабле". К такому выводу подтолкнуло и "национальное оборонное назначение" проекта.

По информации АР, слухи о планах Китая построить атомный авианосец ходят давно. Но исследование института Миддлбери стало первым подтверждением того, что страна работает над ядерной силовой установкой для надводного военного корабля размером с авианосец.

Указывается, что флот Китая и так считается самым крупным в мире по численности. А если он будет обладать атомным авианосцем, то это станет "вызовом" для США, ведь китайский флот сможет действовать по всему миру.

В настоящее время атомные авианосцы есть только у США и Франции. Строятся они дольше обычных, но способны более продолжительное время оставаться в море, так как им не нужна дозаправка. На борту у них больше места для топлива и боеприпасов для самолетов, а также они способны производить больше энергии для работы современных систем.

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