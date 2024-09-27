AP: В Китае во время строительства затонула новейшая атомная подлодка

Представитель МИД Китая сказал, что он не знаком с этой темой и не предоставил никакой информации

Подлодка (Иллюстративное фото: Yonhap/EPA)

В Китае во время строительства затонула новейшая китайская атомная ударная подлодка. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского высокопоставленного чиновника.

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По его словам, спутниковые снимки показали, что новейшая китайская атомная ударная подлодка затонула у пирса. На снимках виден судостроительный завод вблизи Уханя.

Подлодка, вероятно, затонула между маем и июнем, когда на спутниковых снимках были заметны краны, необходимые для его подъема со дна реки, сказал американский чиновник.

На снимке от 15 июня, который проанализировали журналисты AP, кажется, что подлодка полностью или частично погружена прямо под поверхностью реки, а вокруг нее спасательное оборудование и краны.

На спутниковом фото, сделанном 25 августа, видна подлодка в том же доке, что и затопленное судно. Непонятно, была ли это та же самая подлодка.

Затопление первой в Китае подводной лодки класса "Чжоу" является неудачей для Пекина, поскольку он продолжает строить крупнейший в мире военно-морской флот. Пекин становится все настойчивее в своих претензиях на практически все Южнокитайское море, которое имеет решающее значение для международной торговли, говорится в материале.

Представитель Министерства иностранных дел Китая сказал на брифинге, что он не знаком с этой темой, и не предоставил никакой информации, когда его спросили о лодке.

Согласно военному отчету США, по состоянию на 2023 год у Китая было шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, шесть атомных ударных подлодок и 48 дизельных ударных подлодок.

В июле Китай и Россия провели совместные военно-морские учения с боевыми стрельбами в Южнокитайском море.

9 сентября Министерство обороны КНР объявило о совместных с Россией военных учениях Northern United-2024.

10 сентября Кирби заявил, что США следят за развитием оборонных отношений между Россией и Китаем, которые укрепляются в последние годы, включая совместные учения на суше, в воздухе и на море.

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