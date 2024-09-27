AP: У Китаї під час будівництва затонув новітній атомний підводний човен

Представник МЗС Китаю сказав, що він не знайомий з цією темою і не надав жодної інформації

Підводний човен (Ілюстративне фото: Yonhap/EPA)

У Китаї під час будівництва затонув новітній китайський атомний ударний підводний човен. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на неназваного американського високопосадовця.

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За його словами, супутникові знімки показали, що новітній китайський атомний ударний підводний човен затонув біля пірса. На знімках видно суднобудівний завод поблизу Уханя.

Підводний човен, ймовірно, затонув між травнем і червнем, коли на супутникових знімках були помітні крани, необхідні для його підйому з дна річки, сказав американський посадовець.

На знімку від 15 червня, який проаналізували журналісти AP, здається, що підводний човен повністю або частково занурений прямо під поверхню річки, а навколо неї рятувальне обладнання та крани.

На супутниковому фото, зробленому 25 серпня, видно підводний човен у тому ж доку, що й затоплене судно. Незрозуміло, чи це був той самий човен.

Затоплення першого в Китаї підводного човна класу "Чжоу" є невдачею для Пекіна, оскільки він і далі розбудовує найбільший у світі військово-морський флот. Пекін стає дедалі наполегливішим у своїх претензіях на практично все Південнокитайське море, яке має вирішальне значення для міжнародної торгівлі, йдеться у матеріалі.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю сказав на брифінгу, що він не знайомий з цією темою, і не надав жодної інформації, коли його запитали про човен.

Відповідно до військового звіту США, станом на 2023 рік у Китаю було шість атомних підводних човнів з балістичними ракетами, шість атомних ударних підводних човнів і 48 дизельних ударних підводних човнів.

У липні Китай і Росія провели спільні військово-морські навчання з бойовими стрільбами в Південнокитайському морі.

9 вересня Міністерство оборони КНР оголосило про спільні з Росією військові навчання Northern United-2024.

10 вересня Кірбі заявив, що США стежать за розвитком оборонних відносин між Росією і Китаєм, які зміцнюються останніми роками, включно зі спільними навчаннями на суші, в повітрі й на морі.

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