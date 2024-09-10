США не вбачають загрози у військових навчаннях Росії та Китаю, але спостерігають за ними

Навчання (Ілюстративне фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Сполучені Штати стежать за розвитком оборонних відносин між Росією і Китаєм, які зміцнюються останніми роками, включно зі спільними навчаннями на суші, в повітрі й на морі. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, Вашингтон спостерігає за спільними навчаннями Китаю та РФ. Однак, як зазначив Кірбі, попри поглиблення співпраці, обидві країни історично не повністю довіряють одна одній як у регіоні, так і на світовій арені.

"Отже, я не бачу причин для того, щоб ми змінювали нашу власну військову позицію чи позицію стримування в результаті цих навчань. Це вже давно сплановані навчання", – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому.

Він додав, що жодного драматичного, неминучого занепокоєння з цього приводу немає.

9 вересня Міністерство оборони КНР оголосило про спільні з Росією військові навчання Northern United-2024.

"Ці навчання мають на меті поглибити рівень стратегічної координації між китайськими й російськими військами та підвищити їх здатність спільно реагувати на загрози безпеці", – йдеться у повідомленні.

Точні терміни й райони маневрів, угруповання військ, що залучатимуться, та тематика тренувань не вказуються.

11 березня 2024 року стало відомо про початок спільних військово-морських навчань "Пояс морської безпеки-2024" за участі Ірану, Росії та Китаю.

У липні Китай і Росія провели спільні військово-морські навчання з бойовими стрільбами в Південнокитайському морі.

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