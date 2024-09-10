США не видят угрозы в военных учениях России и Китая, но наблюдают за ними

Учения (Иллюстративное фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Соединенные Штаты следят за развитием оборонных отношений между Россией и Китаем, которые укрепляются в последние годы, включая совместные учения на суше, в воздухе и на море. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, Вашингтон наблюдает за совместными учениями Китая и РФ. Однако, как отметил Кирби, несмотря на углубление сотрудничества, обе страны исторически не полностью доверяют друг другу как в регионе, так и на мировой арене.

"Итак, я не вижу причин для того, чтобы мы меняли нашу собственную военную позицию или позицию сдерживания в результате этих учений. Это уже давно спланированные учения", – сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома.

Он добавил, что никакого драматического, неизбежного беспокойства по этому поводу нет.

9 сентября Министерство обороны КНР объявило о совместных с Россией военных учениях Northern United-2024.

"Эти учения имеют целью углубить уровень стратегической координации между китайскими и российскими войсками и повысить их способность совместно реагировать на угрозы безопасности", – говорится в сообщении.

Точные сроки и районы маневров, группировки привлекаемых войск и тематика тренировок не указываются.

11 марта 2024 года стало известно о начале совместных военно-морских учений "Пояс морской безопасности-2024" с участием Ирана, России и Китая.

В июле Китай и Россия провели совместные военно-морские учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море.

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