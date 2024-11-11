AP: Китай побудував прототип ядерного реактора для, ймовірно, атомного авіаносця

Дослідження вказує на те, що реактор знаходиться на базі Інституту ядерної енергетики Китаю

Флот Китаю (Ілюстративне фото: ЕРА)

Китай збудував прототип наземного ядерного реактора, призначений для великого надводного військового корабля. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на документи китайського уряду та аналіз супутникових знімків Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії.

Ця інформація може свідчити, що Пекін прямує до створення першого в країні атомного авіаносця.

За інформацією видання, дослідники з Мідлбері вивчили супутникові знімки ділянки за межами міста Лешань у провінції Сичуань на південному заході Китаю. Підставами стали підозри, що Китай почав будувати реактор для виробництва плутонію або тритію для зброї.

Майданчик № 1 Інституту ядерної енергетики Китаю (База 909), фото: Planet Labs PBC

Проте з'ясувалося, що Китай займається будівництвом прототипу реактора для великого військового корабля. Окрім супутникових знімків, дослідники вивчили проєктні тендери, особисті справи персоналу й інформацію про впливи на навколишнє середовище.

Дослідники дійшли висновку, що реактор розташовано в новій будівлі, яка збудована на Базі 909. Її контролює Інститут ядерної енергетики Китаю.

Деякі документи вказують на те, що китайський Інститут 701, який відповідає за розробку авіаносців, закупив реакторне обладнання, "призначене для встановлення на великому надводному військовому кораблі". До такого висновку підштовхнуло й "національне оборонне призначення" проєкту.

За інформацією АР, чутки про плани Китаю збудувати атомний авіаносець ходять давно. Але дослідження інституту Міддлбері стало першим підтвердженням того, що країна працює над ядерною силовою установкою для надводного військового корабля розміром з авіаносець.

Наголошується, що флот Китаю і так вважається найбільшим у світі за чисельністю. А якщо він матиме атомний авіаносець, то це стане "викликом" для США, адже китайський флот зможе діяти по всьому світу.

Зараз атомні авіаносці є тільки у США та Франції. Будуються вони довше за звичайні, але здатні й довше залишатися в морі, тому що їм не потрібне дозаправлення. На борту вони мають більше місця для палива та боєприпасів для літаків, а також вони здатні виробляти більше енергії для роботи сучасних систем.

27 жовтня повідомлялося, що в Китаї затонув новий атомний підводний човен під час будівництва. На знімках видно суднобудівний завод поблизу Уханя.

27 жовтня у США схвалили постачання зброї на Тайвань. У Китаї пообіцяли вжити контрзаходів.

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