Китай заявив про успішне випробування водневої неядерної бомби – деталі

Науковці заявили, що двокілограмова бомба створила вогняну кулю температурою понад 1000 градусів на більш ніж дві секунди

Ілюстративне фото: EPA

Китайські науковці заявили про успішне випробування водневої неядерної бомби. Про це повідомляє гонконзька газета South China Morning Post з посиланням на дослідження, опубліковане у березні.

За даними науковців, двокілограмова бомба створила вогняну кулю температурою понад 1000 градусів на більш ніж дві секунди (у 15 разів довше, аніж під час еквівалентних вибухів тротилу), при цьому не використовуючи жодних ядерних матеріалів.

Бомбу розробив Науково-дослідний інститут 706 Китайської державної суднобудівної корпорації, що є ключовим гравцем у сфері підводних систем зброї. У новому пристрої використовується гідрид магнію – сріблястий порошок, що може зберігати значно більше водню, аніж балони під тиском.

Дослідники повідомили, що під час активації звичайними вибуховими речовинами гідрид магнію зазнавав швидкого термічного розкладання, вивільняючи газ водень, котрий спалахував й перетворювався на стійке інтенсивне полум'я.

Фото водневої бомби перед детонацією (Скриншот зі статті: SCMP)

"Вибухи газу водню спалахують з мінімальною енергією запалювання, мають широкий діапазон вибуху і вивільняють полум'я, яке швидко виривається назовні і широко розповсюджується", – розповіли науковці.

За їх словами, така комбінація "дозволяє точно контролювати інтенсивність вибуху, легко досягаючи рівномірного знищення цілей на великих територіях".

Згідно зі статтею, така воднева бомба може викликати тривале термічне ураження, оскільки розпечена вогняна куля, яку вона утворює (достатня для розплавлення алюмінієвих сплавів), тримається набагато довше, аніж "швидкоплинний 0,12-секундний спалах [під час вибуху] тротилу".

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У листопаді 2024-го агенція Associated Press з посиланням на супутникові знімки повідомила, що Китай збудував прототип наземного ядерного реактора, призначений для великого надводного військового корабля.

Ця інформація може свідчити, що Пекін прямує до створення першого в країні атомного авіаносця.