Трамп лишил детей Байдена охраны со стороны Секретной службы США

По данным Reuters, это произошло после того, как у президента США спросили о подробностях охраны Хантера Байдена Секретной службой

Джо и Хантер Байдены (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп упразднил охрану со стороны Секретной службы для сына и дочери своего предшественника Джо Байдена — Хантера и Эшли. Об этом американский лидер написал в соцсетях, передает Reuters.

"Хантер Байден получал защиту Секретной службы в течение длительного времени, и за это платили американские налогоплательщики. Информирую, что Хантер Байден больше не будет получать охрану. Также будет исключена из охраны Эшли Байден, которую охраняли 13 агентов", – говорится в сообщении Трампа.

По данным Reuters, это произошло после того, как у президента США спросили подробности охраны Хантера Байдена Секретной службой. Трамп ответил, что "не знал об этом, но рассмотрит этот вопрос".

Согласно федеральному закону, бывшие президенты США и их супруги получают пожизненную охрану от Секретной службы. Однако защита для ближайших родственников президента старше 16 лет прекращается после того, как он оставляет пост.