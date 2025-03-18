Трамп позбавив дітей Байдена охорони з боку Секретної служби США

За даними Reuters, це сталося після того, як у президента США запитали про подробиці охорони Гантера Байдена Секретною службою

Джо і Гантер Байдени (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп скасував охорону з боку Секретної служби для сина й доньки свого попередника Джо Байдена — Гантера та Ешлі. Про це американський лідер написав у соцмережах, передає Reuters.

"Гантер Байден отримував захист Секретної служби протягом тривалого часу, і за це платили американські платники податків. Інформую, що Гантер Байден більше не матиме захисту. Також буде виключена з охорони Ешлі Байден, яку охороняли 13 агентів", – йдеться у повідомленні Трампа.

За даними Reuters, це сталося після того, як у президента США запитали про подробиці охорони Гантера Байдена Секретною службою. Трамп відповів, що "не знав про це, але розгляне це питання".

Згідно з федеральним законом, колишні президенти США та їхні дружини отримують довічну охорону від Секретної служби. Однак захист для найближчих родичів президента, старших за 16 років, припиняється після того, як він залишає посаду.

4 грудня 2024 року суд у США закрив федеральну справу про незаконне володіння зброєю проти Гантера Байдена. Причиною став указ президента Байдена про помилування сина Гантера.