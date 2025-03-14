Тейшейра заявив, що вкрав дані Пентагону через брехню Байдена про війну

Джек Тейшейра у військовому суді пояснив свої дії протестом проти політики попереднього президента США

Джек Тейшейра (Фото з соцмереж)

Американський військовослужбовець Джек Тейшейра, який оприлюднив у 2023 році секретні документи Пентагону про російсько-українську війну, заявив, що "викривав і виправляв брехню" адміністрації 46-го президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Associated Press.

13 березня Тейшейра постав перед військово-польовим судом на авіабазі Хенском у Массачусетсі за звинуваченням у невиконанні наказів і перешкоджанні правосуддю. Це другий суд Тейшейри, адже у 2024 році він вже отримав вирок федерального суду у вигляді 15 років ув’язнення за порушення закону про шпигунство.

У військовому суді Тейшейра заявив, що у своїх незаконних діях керувався інтересами суспільства, яке адміністрація Байдена начебто вводила в оману в питаннях російсько-української війни.

"Якщо я врятував хоч одне життя американця, росіянина чи українця від цієї безглуздої війни за захоплення грошей, моє покарання того варте", — сказав він.

Тейшейра припустив, що він, "як і президент Дональд Трамп, став жертвою Міністерства юстиції". Він закликав чинного президента США переглянути своє покарання, адже прагнув "скасувати дії глибинної держави та показати правду".

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Як зазначають журналісти АР, заяви Тейшейри різко контрастують із його словами під час винесення вироку федеральним судом, де він розкаявся та перепросив.

Суддя військового суду Вікі Маркус погодилася на угоду про визнання провини та засудила Тейшейру до звільнення із доганою.