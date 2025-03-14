Тейшейра заявил, что украл данные Пентагона из-за лжи Байдена о войне

Джек Тейшейра в военном суде объяснил свои действия протестом против политики предыдущего президента США

Джек Тейшейра (Фото из соцсетей)

Американский военнослужащий Джек Тейшейра, обнародовавший в 2023 году секретные документы Пентагона о российско-украинской войне, заявил, что "разоблачал и исправлял ложь" администрации 46-го президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

13 марта Тейшейра предстал перед военно-полевым судом на авиабазе Хенском в Массачусетсе по обвинению в невыполнении приказов и препятствии правосудию. Это второй суд Тейшейры, так как в 2024 году он уже получил приговор федерального суда в виде 15 лет заключения за нарушение закона о шпионаже.

В военном суде Тейшейра заявил, что в своих незаконных действиях руководствовался интересами общества, которое администрация Байдена якобы вводила в заблуждение в вопросах российско-украинской войны.

"Если я спас хоть одну жизнь американца, россиянина или украинца от этой бессмысленной войне за получение денег, мое наказание того стоит", — сказал он.

Тейшейра предположил, что он, "как и президент Дональд Трамп, стал жертвой Министерства юстиции". Он призвал действующего президента США пересмотреть свое наказание, потому что стремился "отменить действия глубинного государства и показать правду".

Как отмечают журналисты АР, заявления Тейшейры резко контрастируют с его словами во время вынесения приговора федеральным судом, где он раскаялся и извинился.

Судья военного суда Вики Маркус согласилась на соглашение о признании вины и приговорила Тейшейру к увольнению с выговором.