Тейшейра заявил, что украл данные Пентагона из-за лжи Байдена о войне
Американский военнослужащий Джек Тейшейра, обнародовавший в 2023 году секретные документы Пентагона о российско-украинской войне, заявил, что "разоблачал и исправлял ложь" администрации 46-го президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.
13 марта Тейшейра предстал перед военно-полевым судом на авиабазе Хенском в Массачусетсе по обвинению в невыполнении приказов и препятствии правосудию. Это второй суд Тейшейры, так как в 2024 году он уже получил приговор федерального суда в виде 15 лет заключения за нарушение закона о шпионаже.
В военном суде Тейшейра заявил, что в своих незаконных действиях руководствовался интересами общества, которое администрация Байдена якобы вводила в заблуждение в вопросах российско-украинской войны.
"Если я спас хоть одну жизнь американца, россиянина или украинца от этой бессмысленной войне за получение денег, мое наказание того стоит", — сказал он.
Тейшейра предположил, что он, "как и президент Дональд Трамп, стал жертвой Министерства юстиции". Он призвал действующего президента США пересмотреть свое наказание, потому что стремился "отменить действия глубинного государства и показать правду".
Как отмечают журналисты АР, заявления Тейшейры резко контрастируют с его словами во время вынесения приговора федеральным судом, где он раскаялся и извинился.
Судья военного суда Вики Маркус согласилась на соглашение о признании вины и приговорила Тейшейру к увольнению с выговором.
- 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта того же года).
- 11 апреля стало известно, что документы начали публиковать по меньшей мере в марте в соцсети для геймеров Discord, оттуда они, вероятно, перекочевали в пророссийский сегмент Telegram и Twitter.
- 13 апреля ФБР заявило об аресте по делу об утечке информации из Пентагона. Позже стало известно, что подозреваемым является нацгвардеец Военно-воздушных сил США Джек Тейшейра.
- 16 июня Тейшейра был обвинен по шести пунктам. Ему угрожало до 60 лет заключения.