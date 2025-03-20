Трамп: Мы должны иметь дело с РФ, у нее есть кусок земли, который даже больше, чем у Китая

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп считает, что его стране выгодно иметь дело с Россией, поскольку та имеет "самый большой кусок земли". Об этом он заявил в интервью Breitbart News.

"Мы должны иметь дело с Россией. У них наибольшая часть земли, значительно больше, чем Китай. У них 11 часовых поясов. Вы можете пересечь 11 часовых поясов с одной стороны на другую. У них очень ценная земля", – сказал Трамп.

Глава Белого дома также напомнил, что США заключают соглашение с Украиной относительно редкоземельных ископаемых, поэтому, по его словам, "по крайней мере, можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".