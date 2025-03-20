Трамп: Ми повинні мати справу з РФ, у неї є шматок землі, який навіть більший, ніж у Китаю

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп вважає, що його країні вигідно мати справу з Росією, оскільки та має "найбільший шматок землі". Про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News.

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"Ми повинні мати справу з Росією. У них найбільша частина землі, значно більша за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете перетнути 11 часових поясів з одного боку на інший. У них дуже цінна земля", – сказав Трамп.

Очільник Білого дому також нагадав, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних копалин, тож, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити".