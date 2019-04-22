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22.04.2019, 10:59

Трамп накануне назначения Мюллера обращался к главе АНБ

Трамп накануне назначения Мюллера обращался к главе АНБ - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

За два месяца до назначения Роберта Мюллера спецпрокурором США Дональд Трамп звонил директору спецслужбы

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За два месяца до назначения весной 2017 года Роберта Мюллера спецпрокурором США президент страны Дональд Трамп звонил экс-главе Агентства национальной безопасности (АНБ) Майку Роджерсу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Трамп сообщил директору крупнейшей американской спецслужбы, что новости о связях его штаба на президентских выборах 2016 года с Россией не соответствуют действительности, и спросил, может ли тот каким-либо образом воспрепятствовать распространению этой информации", - отмечает агентство AP 21 апреля.

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Роджерс и его заместитель Ричард Леджетт, присутствовавший при телефонном разговоре в конце марта 2017 года, были удивлены просьбой Трампа.

В конспекте Леджетта, написанном на основании этого разговора, а затем подписанном обоими чиновниками и убранном в сейф, говорится, что была "наиболее странная вещь," с которой он столкнулся за 40 лет государственной службы.

В 2018 году Роджерс ушел с поста главы АНБ на пенсию.

20 апреля 2019 года сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

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Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп, анб, Майк Роджерс
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