Трамп назначил главой Секретной службы США агента, прикрывшего его во время покушения

Покушение на Трампа (Фото: David Maxwell/EPA)

Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана на должность директора Секретной службы страны. О назначении американский лидер объявил в социальной сети Truth Social.

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"Шон – большой патриот, который защищал мою семью в последние несколько лет, и поэтому я доверяю ему возглавить отважных мужчин и женщин Секретной службы Соединенных Штатов", – написал Трамп.

Американский президент добавил, что у Куррана 23 года опыта работы в правоохранительных органах, он начал свою карьеру в Секретной службе в 2001 году как специальный агент.

"Во время моего первого срока Шон работал помощником специального агента, ответственным за Отдел охраны президента, с непосредственным наблюдением и ответственностью за многих подопечных, а также реализовал планы по усилению безопасности моих резиденций", – отметил Трамп.

Он отметил, что Курран отличился как блестящий лидер, способный руководить оперативными планами безопасности для некоторых из самых сложных специальных мер в истории США и мира.

"Он доказал свое бесстрашное мужество, когда рисковал собственной жизнью, чтобы помочь спасти мою [жизнь] от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде. ", – резюмировал Трамп.

СПРАВКА. Секретная служба – федеральное правоохранительное агентство, которое проводит уголовные расследования и обеспечивает защиту американских политических деятелей, их семей и глав иностранных государств или правительств во время визитов в США. Секретная служба входит в состав Министерства внутренней безопасности. Секретная служба – федеральное правоохранительное агентство, которое проводит уголовные расследования и обеспечивает защиту американских политических деятелей, их семей и глав иностранных государств или правительств во время визитов в США. Секретная служба входит в состав Министерства внутренней безопасности.

18 января 2025 года Дональд Трамп-младший сообщил, что его отец назначит директором Секретной службы агента, прикрывавшего его во время покушения.

Телеканал CNN писал, что несколько источников выразили значительную обеспокоенность тем, что Куррану не хватает управленческого опыта, чтобы руководить такой большой и сложной службой.