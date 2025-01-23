Трамп назначил главой Секретной службы США агента, прикрывшего его во время покушения
Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана на должность директора Секретной службы страны. О назначении американский лидер объявил в социальной сети Truth Social.
"Шон – большой патриот, который защищал мою семью в последние несколько лет, и поэтому я доверяю ему возглавить отважных мужчин и женщин Секретной службы Соединенных Штатов", – написал Трамп.
Американский президент добавил, что у Куррана 23 года опыта работы в правоохранительных органах, он начал свою карьеру в Секретной службе в 2001 году как специальный агент.
"Во время моего первого срока Шон работал помощником специального агента, ответственным за Отдел охраны президента, с непосредственным наблюдением и ответственностью за многих подопечных, а также реализовал планы по усилению безопасности моих резиденций", – отметил Трамп.
Он отметил, что Курран отличился как блестящий лидер, способный руководить оперативными планами безопасности для некоторых из самых сложных специальных мер в истории США и мира.
"Он доказал свое бесстрашное мужество, когда рисковал собственной жизнью, чтобы помочь спасти мою [жизнь] от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде. ", – резюмировал Трамп.
- 18 января 2025 года Дональд Трамп-младший сообщил, что его отец назначит директором Секретной службы агента, прикрывавшего его во время покушения.
- Телеканал CNN писал, что несколько источников выразили значительную обеспокоенность тем, что Куррану не хватает управленческого опыта, чтобы руководить такой большой и сложной службой.