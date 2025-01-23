Трамп призначив главою Секретної служби США агента, який прикрив його під час замаху
Замах на Трампа (Фото: David Maxwell/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив Шона Куррана на посаду директора Секретної служби країни. Про призначення американський лідер оголосив у соціальній мережі Truth Social.

"Шон – великий патріот, який захищав мою родину протягом останніх кількох років, і тому я довіряю йому очолити відважних чоловіків і жінок Секретної служби Сполучених Штатів", – написав Трамп.

Американський президент додав, що Курран має 23 роки досвіду роботи в правоохоронних органах, почавши свою кар’єру в Секретній службі у 2001 році як спеціальний агент.

"Під час мого першого терміну Шон працював помічником спеціального агента, відповідальним за Відділ охорони президента, з безпосереднім наглядом і відповідальністю за багатьох підопічних, а також реалізував плани з посилення безпеки моїх резиденцій", – зазначив Трамп.

Він наголосив, що Курран відзначився як блискучий лідер, який здатний керувати оперативними планами безпеки для деяких із найскладніших спеціальних заходів в історії США та світу.

"Він довів свою безстрашну мужність, коли ризикував власним життям, щоб допомогти врятувати моє [життя] від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсильванія. Я цілком і повністю впевнений у тому, що Шон зробить Секретну службу Сполучених Штатів сильнішою, ніж будь-коли раніше", – резюмував Трамп.

ДОВІДКА.
Секретна служба – федеральна правоохоронна агенція, яка проводить кримінальні розслідування й забезпечує захист американських політичних діячів, їхніх сімей та іноземних очільників держав або урядів під час візитів до США. Секретна служба входить до складу Міністерства внутрішньої безпеки.
  • 18 січня 2025 року Дональд Трамп-молодший повідомив, що його батько призначить директором Секретної служби агента, який прикривав його під час замаху.
  • Телеканал CNN писав, що декілька джерел висловили значну стурбованість тим, що Куррану бракує управлінського досвіду, аби керувати такою великою та складною службою.
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