Трамп призначив главою Секретної служби США агента, який прикрив його під час замаху

Замах на Трампа (Фото: David Maxwell/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив Шона Куррана на посаду директора Секретної служби країни. Про призначення американський лідер оголосив у соціальній мережі Truth Social.

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"Шон – великий патріот, який захищав мою родину протягом останніх кількох років, і тому я довіряю йому очолити відважних чоловіків і жінок Секретної служби Сполучених Штатів", – написав Трамп.

Американський президент додав, що Курран має 23 роки досвіду роботи в правоохоронних органах, почавши свою кар’єру в Секретній службі у 2001 році як спеціальний агент.

"Під час мого першого терміну Шон працював помічником спеціального агента, відповідальним за Відділ охорони президента, з безпосереднім наглядом і відповідальністю за багатьох підопічних, а також реалізував плани з посилення безпеки моїх резиденцій", – зазначив Трамп.

Він наголосив, що Курран відзначився як блискучий лідер, який здатний керувати оперативними планами безпеки для деяких із найскладніших спеціальних заходів в історії США та світу.

"Він довів свою безстрашну мужність, коли ризикував власним життям, щоб допомогти врятувати моє [життя] від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсильванія. Я цілком і повністю впевнений у тому, що Шон зробить Секретну службу Сполучених Штатів сильнішою, ніж будь-коли раніше", – резюмував Трамп.

ДОВІДКА. Секретна служба – федеральна правоохоронна агенція, яка проводить кримінальні розслідування й забезпечує захист американських політичних діячів, їхніх сімей та іноземних очільників держав або урядів під час візитів до США. Секретна служба входить до складу Міністерства внутрішньої безпеки. Секретна служба – федеральна правоохоронна агенція, яка проводить кримінальні розслідування й забезпечує захист американських політичних діячів, їхніх сімей та іноземних очільників держав або урядів під час візитів до США. Секретна служба входить до складу Міністерства внутрішньої безпеки.

18 січня 2025 року Дональд Трамп-молодший повідомив, що його батько призначить директором Секретної служби агента, який прикривав його під час замаху.

Телеканал CNN писав, що декілька джерел висловили значну стурбованість тим, що Куррану бракує управлінського досвіду, аби керувати такою великою та складною службою.