Трамп назвал дату встречи США и Китая по тарифам

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Американо-китайские переговоры по торговому соглашению состоятся 9 июня в Лондоне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

В британской столице Штаты будут представлять министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Лутник, а также торговый представитель Джеймисон Грир.

У Трампа положительные ожидания: "Встреча должна пройти очень хорошо".