Трамп назвал дату встречи США и Китая по тарифам
Американо-китайские переговоры по торговому соглашению состоятся 9 июня в Лондоне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
В британской столице Штаты будут представлять министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Лутник, а также торговый представитель Джеймисон Грир.
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У Трампа положительные ожидания: "Встреча должна пройти очень хорошо".
- Предыдущие торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином состоялись 12 мая в швейцарской Женеве: США и Китай договорились на 90 дней снизить пошлины на 115%.
- Однако уже 2 июня Китай обвинил США в "серьезном нарушении" торгового перемирия и пообещал принять решительные меры для защиты своих интересов.
- 5 июня Трамп впервые после возвращения в Белый дом поговорил с главой Китая Си Цзиньпинем: политики обсудили "некоторые тонкости" недавно заключенного торгового соглашения и договорились о переговорах делегаций.