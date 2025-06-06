Трамп назвал дату встречи США и Китая по тарифам
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Американо-китайские переговоры по торговому соглашению состоятся 9 июня в Лондоне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

В британской столице Штаты будут представлять министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Лутник, а также торговый представитель Джеймисон Грир.

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У Трампа положительные ожидания: "Встреча должна пройти очень хорошо".

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