Трамп назвав дату зустрічі США та Китаю щодо тарифів
Американо-китайські переговори щодо торговельної угоди відбудуться 9 червня у Лондоні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
У британській столиці Штати представлятимуть міністри фінансів та торгівлі Скотт Бессент та Говард Лутнік, а також торговельний представник Джеймісон Грір.
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- Минулі торговельні переговори між Вашингтоном та Пекіном відбулися 12 травня у швейцарській Женеві: США і Китай домовилися на 90 днів знизити мита на 115%.
- Проте вже 2 червня Китай звинуватив США в "серйозному порушенні" торговельного перемир'я і пообіцяв вжити рішучих заходів для захисту своїх інтересів.
- 5 червня Трамп вперше після повернення до Білого дому поговорив з очільником Китаю Сі Цзіньпінем: політики обговорили "деякі тонкощі" нещодавно укладеної торговельної угоди й домовились про переговори делегацій.