Трамп назвав дату зустрічі США та Китаю щодо тарифів

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / EPA)

Американо-китайські переговори щодо торговельної угоди відбудуться 9 червня у Лондоні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

У британській столиці Штати представлятимуть міністри фінансів та торгівлі Скотт Бессент та Говард Лутнік, а також торговельний представник Джеймісон Грір.

У Трампа позитивні очікування: "Зустріч має пройти дуже добре".