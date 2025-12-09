Трамп назвал "не очень любезными" слова Зеленского о возвращении Крыма и высказался о пути в НАТО

Дональд Трамп (скриншот видео)

Понимание того, что Украина не будет членом НАТО было якобы задолго до требований России, а слова президента Владимира Зеленского о возвращении временно оккупированного Крыма были "не очень любезными". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

"Когда Зеленский впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу вернуть Крым, и мы будем членом НАТО". Он, знаете ли, тоже не очень-то это любезно сказал", – заявил Трамп.

По его словам, союзники якобы давно понимали, что Украине не быть в НАТО, а сейчас российский диктатор только "подталкивает" к этому.

Президент США рассказал, что восхищается Крымом, так как он "такой красивый" и окружен водой практически с четырех сторон – есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до материковой части Украины.

"Он окружен водой со всех сторон в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучшее. Но Обама заставил их сдаться", – сказал Трамп.

Также, по его словам, в более выгодном положении на переговорах о мире сейчас находится Россия, а не Украина.