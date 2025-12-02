В НАТО нет консенсуса по членству Украины, но решение Вашингтонского саммита в силе – Рютте

Марк Рютте (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что в Альянсе нет консенсуса относительно членства Украины, но решение юбилейного саммита в Вашингтоне 2024 года в силе. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

Сначала он прокомментировал информацию о том, что государственного секретаря США Марко Рубио не будет на встрече министров иностранных дел членов НАТО 3 декабря. Рютте заявил, что Рубио очень активно вовлечен во все, что касается завершения войны России против Украины, упомянув переговоры в Женеве и Майами.

"Я постоянно с ним на связи, так же как и наши команды. Он работает невероятно интенсивно, ведь должен заниматься не только ситуацией в Украине, но и многими другими вопросами. Поэтому я вполне понимаю, что он не может быть здесь завтра, и не стоит ничего из этого читать между строк", – отметил генсек Альянса.

Он подтвердил, что на встрече 3 декабря будет заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

Также Рютте прокомментировал "мирный план" из 28 пунктов, который содержал требование, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО. Он заявил, что это был первоначальный вариант.

"Думаю, любые переговоры всегда начинаются с начального проекта – иначе стартовать невозможно. Но мы уже продвинулись. Как я сказал – и вы знаете – была женевская встреча, была встреча в Майами. И, конечно, сегодня проходят переговоры в России", – продолжил генсек Альянса.

А относительно членства Украины в НАТО он считает важным отделить принципиальное от практического.

"Практически ситуация заключается в том, что для вступления Украины в НАТО нужен консенсус всех союзников. А сейчас, как вы знаете, консенсуса относительно членства Украины в НАТО нет. Что касается принципа – это Вашингтонский договор 1949 года. И он остается в силе, так же как и решения, принятые на Вашингтонском саммите 2024 года", – резюмировал Рютте.

29 ноября сообщалось, что Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, это крайне необычно для ключевого мероприятия на фоне переговоров по урегулированию войны России против Украины.

1 декабря CNN писал, что США рассматривают возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена права вступления в НАТО, но юридически признавать это не придется.