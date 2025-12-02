У НАТО немає консенсусу щодо вступу України, але рішення Вашингтонського саміту чинні – Рютте

Марк Рютте (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що в Альянсі немає консенсусу щодо членства України, але рішення ювілейного саміту у Вашингтоні 2024 року чинні. Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі.

Спочатку він прокоментував інформацію про те, що державного секретаря США Марко Рубіо не буде на зустрічі міністрів закордонних справ членів НАТО 3 грудня. Рютте заявив, що Рубіо дуже активно залучений до всього, що стосується завершення війни Росії проти України, згадавши переговори в Женеві та Маямі.

"Я постійно з ним на зв’язку, так само як і наші команди. Він працює неймовірно інтенсивно, адже має опікуватися не лише ситуацією в Україні, а й багатьма іншими питаннями. Тож я цілком розумію, що він не може бути тут завтра, і не варто нічого з цього читати між рядків", – зазначив генсек Альянсу.

Він підтвердив, що на зустрічі 3 грудня буде заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

Також Рютте прокоментував "мирний план" з 28 пунктів, який містив вимогу, щоб Україна відмовилася від членства в НАТО. Він заявив, що це був початковий варіант.

"Думаю, будь-які переговори завжди починаються з початкового проєкту – інакше стартувати неможливо. Але ми вже просунулися. Як я сказав – і ви знаєте – була женевська зустріч, була зустріч у Маямі. І, звичайно, сьогодні проходять переговори в Росії", – продовжив генсек Альянсу.

А щодо членства України в НАТО він вважає важливим відокремити принципове від практичного.

"Практично ситуація полягає в тому, що для вступу України в НАТО потрібен консенсус усіх союзників. А зараз, як ви знаєте, консенсусу щодо членства України в НАТО немає. Що ж до принципу – це Вашингтонський договір 1949 року. І він залишається чинним, так само як і рішення, ухвалені на Вашингтонському саміті 2024 року", – резюмував Рютте.

29 листопада повідомлялося, що Рубіо планує пропустити зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, це вкрай незвично для ключового заходу на тлі переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.

1 грудня CNN писав, що США розглядають можливий сценарій, за якого Україна фактично буде позбавлена права вступу до НАТО, але юридично визнавати це не доведеться.