Трамп назвав "не люб'язними" слова Зеленського про повернення Криму і висловився про вступ у НАТО

Дональд Трамп (скриншот відео)

Розуміння того, що Україна не буде членом НАТО було нібито задовго до вимог Росії, а слова президента Володимира Зеленського про повернення тимчасово окупованого Криму були "не дуже люб'язними". Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico.

"Коли Зеленський вперше зустрівся з Путіним він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу повернути Крим, і ми будемо членом НАТО". Він, знаєте, теж не дуже-то це люб'язно сказав", – заявив Трамп.

За його словами, союзники нібито давно розуміли, що Україні не бути в НАТО, а зараз російський диктатор тільки "підштовхує" до цього.

Президент США розповів, що захоплюється Кримом, оскільки він "такий гарний" і оточений водою практично з чотирьох боків – є тільки невелика ділянка суходолу, щоб дістатися до материкової частини України.

"Він оточений водою з усіх боків у найтеплішій частині. Там найкраща погода, все найкраще. Але Обама змусив їх здатися", – сказав Трамп.

Також, за його словами, у вигіднішому становищі на переговорах про мир зараз перебуває Росія, а не Україна.