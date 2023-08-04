Трамп не признал себя виновным в заговоре для отмены поражения на выборах

45-й президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению в организации заговора с целью отменить свое поражение на выборах 2020 года, который, по мнению прокуратуры США, был беспрецедентной попыткой тогдашнего президента подорвать основы американской демократии. Об этом сообщает Reuters.

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"Невиновен", – сказал Трамп, подчеркнув первый слог.

Это был третий раз с апреля, когда Трамп не признал себя виновным, и ожидаются месяцы досудебных судебных споров на фоне президентской кампании 2024 года, в которой Трамп является лидером в выдвижении кандидатуры от республиканцев.

В 45-страничном обвинительном заключении специальный прокурор Джек Смит обвинил Трампа и его союзников в распространении ложных утверждений о том, что выборы были сфальсифицированы, в оказании давления на чиновников штата и федеральных властей и составлении фальшивых списков избирателей.

77-летнему Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам, в том числе в заговоре с целью обмана США, лишения граждан их права голоса и препятствования официальному разбирательству. Самое серьезное обвинение предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Трампа отпустили без ограничений на поездки. Одним из условий его освобождения является то, что он не обсуждает дело со свидетелями, кроме как в сопровождении своих адвокатов.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 28 августа, присутствие Трампа на нем не требуется.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.

В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

2 августа 2023 года Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

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