Трамп не признал себя виновным в заговоре для отмены поражения на выборах
45-й президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению в организации заговора с целью отменить свое поражение на выборах 2020 года, который, по мнению прокуратуры США, был беспрецедентной попыткой тогдашнего президента подорвать основы американской демократии. Об этом сообщает Reuters.
"Невиновен", – сказал Трамп, подчеркнув первый слог.
Это был третий раз с апреля, когда Трамп не признал себя виновным, и ожидаются месяцы досудебных судебных споров на фоне президентской кампании 2024 года, в которой Трамп является лидером в выдвижении кандидатуры от республиканцев.
В 45-страничном обвинительном заключении специальный прокурор Джек Смит обвинил Трампа и его союзников в распространении ложных утверждений о том, что выборы были сфальсифицированы, в оказании давления на чиновников штата и федеральных властей и составлении фальшивых списков избирателей.
77-летнему Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам, в том числе в заговоре с целью обмана США, лишения граждан их права голоса и препятствования официальному разбирательству. Самое серьезное обвинение предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Трампа отпустили без ограничений на поездки. Одним из условий его освобождения является то, что он не обсуждает дело со свидетелями, кроме как в сопровождении своих адвокатов.
Следующее судебное заседание по делу назначено на 28 августа, присутствие Трампа на нем не требуется.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.
- В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.
- 2 августа 2023 года Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.
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