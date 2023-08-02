Трамп получил федеральное обвинение из-за попыток отменить выборы. Может грозить 20 лет

Бывший президент США Дональд Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года. Обвинительное заключение было подано в Федеральный суд США 1 августа, передает Bloomberg.

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Офис специального прокурора Джона Смита выдвинул обвинения, которые могут повлечь наказание для Трампа в виде 20 лет за решеткой, однако, скорее всего, если 45 главу Белого дома признают виновным, он получит гораздо меньший срок, так как у него нет судимостей.

Трампу приказано явиться в суд 3 августа.

"Нападение на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года было беспрецедентным нападением на центр американской демократии. Как указано в обвинительном заключении, оно было сфабриковано ложью. Ложь подсудимого", — сказал прокурор Смит.

В документе обвинения утверждается, что Трамп якобы заручился поддержкой ряда сообщников для помощи в реализации плана отменить результаты выборов президента, который предусматривал распространение фейков о голосовании, давление на вице-президента Майка Пенса и препятствие подтверждению победы Джо Байдена.

26 августа 2021 года семь полицейских Капитолия подали в суд на Трампа. Они считают, что Трамп вступил в сговор с ультраправыми экстремистами, чтобы спровоцировать нападение на Конгресс.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.

В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

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