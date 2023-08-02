UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трамп получил федеральное обвинение из-за попыток отменить выборы. Может грозить 20 лет

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 11:56
Трамп получил федеральное обвинение из-за попыток отменить выборы. Может грозить 20 лет - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп получил федеральное обвинение по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года. Обвинительное заключение было подано в Федеральный суд США 1 августа, передает Bloomberg.

Офис специального прокурора Джона Смита выдвинул обвинения, которые могут повлечь наказание для Трампа в виде 20 лет за решеткой, однако, скорее всего, если 45 главу Белого дома признают виновным, он получит гораздо меньший срок, так как у него нет судимостей.

Трампу приказано явиться в суд 3 августа. 

"Нападение на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года было беспрецедентным нападением на центр американской демократии. Как указано в обвинительном заключении, оно было сфабриковано ложью. Ложь подсудимого", — сказал прокурор Смит.

В документе обвинения утверждается, что Трамп якобы заручился поддержкой ряда сообщников для помощи в реализации плана отменить результаты выборов президента, который предусматривал распространение фейков о голосовании, давление на вице-президента Майка Пенса и препятствие подтверждению победы Джо Байдена

  • 26 августа 2021 года семь полицейских Капитолия подали в суд на Трампа. Они считают, что Трамп вступил в сговор с ультраправыми экстремистами, чтобы спровоцировать нападение на Конгресс.
  • 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.
  • В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

Читайте также: Штурм Капитолия. В США посадили мятежника, закинувшего ноги на стол Нэнси Пелоси: фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в СШАдональд трампмайк пенсреспубликанская партияджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 