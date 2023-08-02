Трамп отримав федеральне звинувачення через спроби скасувати вибори. Йому може загрожувати 20 років
Колишній президент США Дональд Трамп отримав федеральне звинувачення у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року. Обвинувальний висновок було подано до Федерального суду США 1 серпня, повідомляє Bloomberg.
Офіс спеціального прокурора Джона Сміта висунув звинувачення, які можуть спричинити покарання для Трампа у вигляді 20 років за ґратами, проте, швидше за все, якщо 45 главу Білого дому визнають винним, він отримає набагато менший термін, оскільки не має судимостей.
Трампу наказано з'явитися до суду 3 серпня.
"Напад на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на центр американської демократії. Як зазначено в обвинувальному висновку, він був сфабрикований брехнею. Брехня підсудного", — сказав прокурор Сміт.
У документі звинувачення стверджується, що Трамп нібито заручився підтримкою низки спільників для допомоги в реалізації плану скасувати результати виборів президента, який передбачав поширення фейків про голосування, тиск на віцепрезидента Майка Пенса та перешкоджання підтвердженню перемоги Джо Байдена.
- 26 серпня 2021 року сім поліціянтів Капітолія подали до суду на Трампа. Вони вважають, що Трамп вступив у змову з ультраправими екстремістами, щоб спровокувати напад на Конгрес.
- 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвались у Капітолій, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Через чотири години поліція відновила порядок.
- У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років тюрми.
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