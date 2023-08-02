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Трамп отримав федеральне звинувачення через спроби скасувати вибори. Йому може загрожувати 20 років

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02.08.2023, 11:56
Трамп отримав федеральне звинувачення через спроби скасувати вибори. Йому може загрожувати 20 років - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Колишній президент США Дональд Трамп отримав федеральне звинувачення у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року. Обвинувальний висновок було подано до Федерального суду США 1 серпня, повідомляє Bloomberg.

Офіс спеціального прокурора Джона Сміта висунув звинувачення, які можуть спричинити покарання для Трампа у вигляді 20 років за ґратами, проте, швидше за все, якщо 45 главу Білого дому визнають винним, він отримає набагато менший термін, оскільки не має судимостей.

Трампу наказано з'явитися до суду 3 серпня.

"Напад на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на центр американської демократії. Як зазначено в обвинувальному висновку, він був сфабрикований брехнею. Брехня підсудного", — сказав прокурор Сміт.

У документі звинувачення стверджується, що Трамп нібито заручився підтримкою низки спільників для допомоги в реалізації плану скасувати результати виборів президента, який передбачав поширення фейків про голосування, тиск на віцепрезидента Майка Пенса та перешкоджання підтвердженню перемоги Джо Байдена.

  • 26 серпня 2021 року сім поліціянтів Капітолія подали до суду на Трампа. Вони вважають, що Трамп вступив у змову з ультраправими екстремістами, щоб спровокувати напад на Конгрес.
  • 6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвались у Капітолій, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Через чотири години поліція відновила порядок.
  • У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років тюрми.

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Дмитро Гриниченко
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