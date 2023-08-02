Трамп отримав федеральне звинувачення через спроби скасувати вибори. Йому може загрожувати 20 років

Колишній президент США Дональд Трамп отримав федеральне звинувачення у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року. Обвинувальний висновок було подано до Федерального суду США 1 серпня, повідомляє Bloomberg.

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Офіс спеціального прокурора Джона Сміта висунув звинувачення, які можуть спричинити покарання для Трампа у вигляді 20 років за ґратами, проте, швидше за все, якщо 45 главу Білого дому визнають винним, він отримає набагато менший термін, оскільки не має судимостей.

Трампу наказано з'явитися до суду 3 серпня.

"Напад на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на центр американської демократії. Як зазначено в обвинувальному висновку, він був сфабрикований брехнею. Брехня підсудного", — сказав прокурор Сміт.

У документі звинувачення стверджується, що Трамп нібито заручився підтримкою низки спільників для допомоги в реалізації плану скасувати результати виборів президента, який передбачав поширення фейків про голосування, тиск на віцепрезидента Майка Пенса та перешкоджання підтвердженню перемоги Джо Байдена.

26 серпня 2021 року сім поліціянтів Капітолія подали до суду на Трампа. Вони вважають, що Трамп вступив у змову з ультраправими екстремістами, щоб спровокувати напад на Конгрес.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвались у Капітолій, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Через чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років тюрми.

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