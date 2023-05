Штурм Капітолія. У США посадили бунтівника, який закидав ноги на стіл Ненсі Пелосі: фото

Учасник масових заворушень під Капітолієм 6 січня 2021 року Річард Барнетт отримав чотири з половиною роки ув'язнення. Під час штурму парламенту він закидав ноги на стіл спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє BBC.

Зазначається, що Барнетт був серед натовпу прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Вони штурмували будівлю, намагаючись скасувати результати президентських виборів.

Барнетт "позував перед камерами" після того, як увірвався до офісу спікерки Пелосі. За словами чиновників, він був озброєний електрошокером і міг поранити спікерку.

Пелосі була змушена втекти з залу Палати представників разом з іншими законодавцями.

Протестувальник написав записку на столі Пелосі, використовуючи сексистську образу, і похвалився натовпу через мегафон, що він "захопив офіс Ненсі Пелосі" після того, як правоохоронці вигнали його з будівлі, пише видання.

MUGSHOT RELEASED: #RichardBarnett, the man photographed sitting in House Speaker Nancy Pelosi's office during the riots, is behind bars in Arkansas. pic.twitter.com/F2JzM16P13