Штурм Капітолія. У США посадили бунтівника, який закидав ноги на стіл Ненсі Пелосі: фото

Учасник масових заворушень під Капітолієм 6 січня 2021 року Річард Барнетт отримав чотири з половиною роки ув'язнення. Під час штурму парламенту він закидав ноги на стіл спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, повідомляє BBC.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що Барнетт був серед натовпу прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Вони штурмували будівлю, намагаючись скасувати результати президентських виборів.

Барнетт "позував перед камерами" після того, як увірвався до офісу спікерки Пелосі. За словами чиновників, він був озброєний електрошокером і міг поранити спікерку.

Пелосі була змушена втекти з залу Палати представників разом з іншими законодавцями.

Протестувальник написав записку на столі Пелосі, використовуючи сексистську образу, і похвалився натовпу через мегафон, що він "захопив офіс Ненсі Пелосі" після того, як правоохоронці вигнали його з будівлі, пише видання.

MUGSHOT RELEASED: #RichardBarnett, the man photographed sitting in House Speaker Nancy Pelosi's office during the riots, is behind bars in Arkansas. pic.twitter.com/F2JzM16P13 — Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) January 8, 2021

Серед злочинів протестувальника є перешкоджання розслідуванню, проникнення та перебування у забороненій будівлі або на території зі смертоносною зброєю та крадіжка державного майна.

Прокурори стверджували, що Барнетт прибув до Вашингтону в січні 2021 року "готовим до насилля". Для участі у протесті він проїхав 1600 кілометрів.

Протестувальника не звинуватили у вчиненні будь-яких актів насилля.

Федеральний суддя у Вашингтоні засудив Барнетта до чотирьох з половиною років ув'язнення.

Цей судовий процес став одним із найгучніших у зв’язку з нападом на Конгрес, зауважує BBC.

Загалом понад 1000 осіб були заарештовані за звинуваченнями, пов'язаними з порушеннями під час протесту під Капітолієм.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвались у Капітолій, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Через чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років тюрми.

Читайте також: Штурм Капітолія. Поліцейські подали до суду на Трампа

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.