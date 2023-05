Штурм Капитолия. В США посадили мятежника, закинувшего ноги на стол Нэнси Пелоси: фото

Участник массовых беспорядков под Капитолием 6 января 2021 года Ричард Барнетт получил четыре с половиной года заключения. Во время штурма парламента он закидывал ноги на стол спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает BBC.

Отмечается, что Барнетт был среди толпы поклонников 45-го президента США Дональда Трампа. Они штурмовали здание, пытаясь упразднить результаты президентских выборов.

Барнетт "позировал перед камерами" после того, как ворвался в офис спикера Пелоси. По словам чиновников, он был вооружен электрошокером и мог ранить спикера.

Пелоси была вынуждена скрыться из зала Палаты представителей вместе с другими законодателями.

Протестующий написал записку на столе Пелоси, используя сексистское оскорбление, и похвастался толпе из мегафона, что он "захватил офис Нэнси Пелоси" после того, как правоохранители выгнали его из здания, пишет издание.

MUGSHOT RELEASED: #RichardBarnett, the man photographed sitting in House Speaker Nancy Pelosi's office during the riots, is behind bars in Arkansas. pic.twitter.com/F2JzM16P13