Штурм Капитолия. В США посадили мятежника, закинувшего ноги на стол Нэнси Пелоси: фото

Участник массовых беспорядков под Капитолием 6 января 2021 года Ричард Барнетт получил четыре с половиной года заключения. Во время штурма парламента он закидывал ноги на стол спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщает BBC.

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Отмечается, что Барнетт был среди толпы поклонников 45-го президента США Дональда Трампа. Они штурмовали здание, пытаясь упразднить результаты президентских выборов.

Барнетт "позировал перед камерами" после того, как ворвался в офис спикера Пелоси. По словам чиновников, он был вооружен электрошокером и мог ранить спикера.

Пелоси была вынуждена скрыться из зала Палаты представителей вместе с другими законодателями.

Протестующий написал записку на столе Пелоси, используя сексистское оскорбление, и похвастался толпе из мегафона, что он "захватил офис Нэнси Пелоси" после того, как правоохранители выгнали его из здания, пишет издание.

MUGSHOT RELEASED: #RichardBarnett, the man photographed sitting in House Speaker Nancy Pelosi's office during the riots, is behind bars in Arkansas. pic.twitter.com/F2JzM16P13 — Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) January 8, 2021

Среди преступлений протестующего есть препятствование расследованию, проникновение и пребывание в запрещенном здании или на территории со смертоносным оружием и кража государственного имущества.

Прокуроры утверждали, что Барнетт прибыл в Вашингтон в январе 2021 года "готовым к насилию". Для участия в протесте он проехал 1600 километров.

Протестующего не обвинили в совершении каких-либо актов насилия.

Федеральный судья в Вашингтоне приговорил Барнетта к четырем с половиной годам заключения.

Этот судебный процесс стал одним из самых громких в связи с нападением на Конгресс, отмечает BBC.

В общей сложности более 1000 человек были арестованы по обвинениям, связанным с нарушениями во время протеста под Капитолием.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.

В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

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