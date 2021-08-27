Штурм Капитолия. Полицейские подали в суд на Трампа

Семь полицейских Капитолия США подали в суд на бывшего президента Дональда Трампа вчера, 26 августа 2021 года, сообщает Reuters. Полицейские считают, что Трамп вступил в сговор с ультраправыми экстремистами, чтобы спровоцировать нападение на Конгресс.

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В поданном в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, иске офицеры утверждают, что нападение сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года стало результатом нескольких месяцев его риторики. Полицейские уверены, что Трамп знал о возможности насилия и активно поощрял его в надежде остановить подтверждение победы президента США Джо Байдена.

В иске утверждается, что Трамп был в сговоре с экстремистскими группами The Proud Boys и The Oathkeepers, а также с крайне правыми политиками, включая Роджера Стоуна и Али Александра, которые помогали организовать выступление Трампа около Белого дома перед нападением на Капитолий.

По словам полицейских, Трамп намеренно и настойчиво выдвигал и поощрял ложные заявления о фальсификации выборов, чтобы дискредитировать их результаты и вызвать возмущение своих сторонников.

6 января 2021 года сторонники Трампа, на тот момент президента США, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час, а Трамп призвал сторонников к спокойствию.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.

19 июля суд в США дал первый реальный срок за участие в штурме Капитолия.

Денис Юдин

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