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Штурм Капитолия. Полицейские подали в суд на Трампа

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 09:00
Штурм Капитолия. Полицейские подали в суд на Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Семь полицейских Капитолия США подали в суд на бывшего президента Дональда Трампа вчера, 26 августа 2021 года, сообщает Reuters. Полицейские считают, что Трамп вступил в сговор с ультраправыми экстремистами, чтобы спровоцировать нападение на Конгресс.

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В поданном в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, иске офицеры утверждают, что нападение сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года стало результатом нескольких месяцев его риторики. Полицейские уверены, что Трамп знал о возможности насилия и активно поощрял его в надежде остановить подтверждение победы президента США Джо Байдена.

В иске утверждается, что Трамп был в сговоре с экстремистскими группами The Proud Boys и The Oathkeepers, а также с крайне правыми политиками, включая Роджера Стоуна и Али Александра, которые помогали организовать выступление Трампа около Белого дома перед нападением на Капитолий.

По словам полицейских, Трамп намеренно и настойчиво выдвигал и поощрял ложные заявления о фальсификации выборов, чтобы дискредитировать их результаты и вызвать возмущение своих сторонников.

Денис Юдин
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