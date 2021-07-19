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Штурм Капитолия. Суд в США дал первый реальный срок

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 20:34
Штурм Капитолия. Суд в США дал первый реальный срок - Фото
Фото: EPA

Суд в США приговорил 38-летнего жителя Флориды, который участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года, к восьми месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает CNN.

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Пол Ходжкинс еще на этапе следствия признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса – в частности, подсчету голосов выборцов.

Он провел около 15 минут внутри Капитолия, одетый в толстовку с изображением Дональда Трампа и с флагом также с изображением бывшего президента.

Минюст США просил для мужчины 1,5 года лишения свободы.

Судья федерального округа Рэндольф Мосс сказал, что Ходжкинс участвовал в тяжком преступлении против демократии, но заслуживает некоторой снисходительности, поскольку он признал себя виновным "исключительно рано" и не участвовал в насилии 6 января.

"Он предъявлял претензии в сенате Соединенных Штатов, но не с американским флагом, а с флагом, декларирующим его лояльность одному человеку, а не всей нации", – сказал судья.

Издание пишет, что приговор может установить ориентир для рассмотрения других дел о беспорядках в Капитолии. Всего были предъявлены обвинения почти 550 лицам, по меньшей мере 230 из них были обвинены в том же преступлении, что и Ходжкинс.

  • 6 января сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборцов, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час, а Трамп призвал сторонников к спокойствию.
  • В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.
Вадим Ребрина
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США дональд трамп капитолий
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