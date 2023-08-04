Трамп не визнав себе винним у змові для скасування поразки на виборах

45-й президент США Дональд Трамп не визнав себе винним за звинуваченням в організації змови з метою скасувати свою поразку на виборах 2020 року, яка, на думку прокуратури США, була безпрецедентною спробою тодішнього президента підірвати основи американської демократії. Про це повідомляє Reuters.

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"Невинний", – сказав Трамп, наголосивши на першому складі.

Це було втретє з квітня, коли Трамп не визнав себе винним, і очікуються місяці досудових судових суперечок на тлі президентської кампанії 2024 року, де Трамп є лідером у висуванні кандидатури від республіканців.

У 45-сторінковому обвинувальному висновку спеціальний прокурор Джек Сміт звинуватив Трампа та його союзників у поширенні хибних тверджень про те, що вибори були сфальсифіковані, у тиску на чиновників штату і федеральної влади та складанні фальшивих списків виборців.

77-річному Трампу висунуто звинувачення за чотирма пунктами, зокрема в змові з метою обману США, позбавлення громадян їхнього права голосу та перешкоджанні офіційному розгляду. Найсерйозніше звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

Трампа відпустили без обмежень на поїздки. Однією з умов його звільнення є те, що він не обговорює справу зі свідками, крім як у супроводі своїх адвокатів.

Наступне судове засідання у справі призначено на 28 серпня, присутність Трампа на ньому не потрібна.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвалися до Капітолія, щоб завадити оприлюдненню результатів президентських виборів. За чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років ув'язнення.

2 серпня 2023 року Трамп отримав федеральне звинувачення у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.

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