Трамп не против приглашения Китая в G7

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG/EPA)

Президент США Дональд Трамп "не против", если Китайскую народную республику пригласят в Большую семерку (G7). Об этом политик рассказал во время брифинга с канадским премьер-министром Марком Карни на полях саммита этой организации.

Трампа спросили, почему бы не пригласить Китай в G7, учитывая, что тот является второй крупнейшей экономикой в мире после Штатов.

"Ну, это неплохая идея. Я не против, если кто хочет предложить, чтобы Китай вошел [в G7]. Я думаю, что мы могли бы предложить", – ответил президент США.