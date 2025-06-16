Трамп не против приглашения Китая в G7
Президент США Дональд Трамп "не против", если Китайскую народную республику пригласят в Большую семерку (G7). Об этом политик рассказал во время брифинга с канадским премьер-министром Марком Карни на полях саммита этой организации.
Трампа спросили, почему бы не пригласить Китай в G7, учитывая, что тот является второй крупнейшей экономикой в мире после Штатов.
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"Ну, это неплохая идея. Я не против, если кто хочет предложить, чтобы Китай вошел [в G7]. Я думаю, что мы могли бы предложить", – ответил президент США.
- Китай, как и страна-агрессор РФ, входит в другую организацию крупнейших экономик мира – Группу двадцати (G20).
- На этом же брифинге Трамп заявил, что исключение России из Большой восьмерки было ошибкой и "очень оскорбило" диктатора Путина.