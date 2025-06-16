Трамп не проти запрошення Китаю до G7

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп "не проти", якщо Китайську народну республіку запросять до Великої сімки (G7). Про це політик розповів під час брифінгу з канадським прем'єр-міністром Марком Карні на полях саміту цієї організації.

Трампа запитали, чому б не запросити Китай до G7, враховуючи, що той є другою найбільшою економікою у світі після Штатів.

"Ну, це непогана ідея. Я не проти, якщо хтось хоче запропонувати, щоб Китай увійшов [до G7]. Я думаю, що ми могли б запропонувати", – відповів президент США.