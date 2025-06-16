Трамп не проти запрошення Китаю до G7
Президент США Дональд Трамп "не проти", якщо Китайську народну республіку запросять до Великої сімки (G7). Про це політик розповів під час брифінгу з канадським прем'єр-міністром Марком Карні на полях саміту цієї організації.
Трампа запитали, чому б не запросити Китай до G7, враховуючи, що той є другою найбільшою економікою у світі після Штатів.
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"Ну, це непогана ідея. Я не проти, якщо хтось хоче запропонувати, щоб Китай увійшов [до G7]. Я думаю, що ми могли б запропонувати", – відповів президент США.
- Китай, як і країна-агресор РФ, входить до іншої організації найбільших економік світу – Групи двадцяти (G20).
- На цьому ж брифінгу Трамп заявив, що виключення Росії з Великої вісімки було помилкою й "дуже образило" диктатора Путіна.