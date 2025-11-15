Трамп, несмотря на извинения, подаст иск против BBC из-за монтажа его речи

Дональд Трамп (Фото: Graig HudsonEPA)

Президент США Дональд Трамп подаст в суд на BBC из-за того, что его речь была отредактирована, даже несмотря на то, что корпорация попросила прощения, но отказалась выплатить ему компенсацию. Об этом он объявил, общаясь с журналистами на борту Air Force One, цитирует BBC.

"Мы подаем на них в суд на сумму от $1 млрд до $5 млрд, вероятно, где-то на следующей неделе", — сказал Трамп.

В четверг BBC сообщила, что монтаж речи от 6 января 2021 года непреднамеренно создал "ложное впечатление, что президент Трамп прямо призывал к насильственным действиям". В компании пообещали больше не транслировать речь.

Корпорация извинилась перед президентом США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию. BBC опубликовала это заявление после того, как адвокаты Трампа угрожали подать в суд.

"Я думаю, что я должен это сделать. Они обманули. Они изменили слова, которые выходили из моих уст", — продолжил американский президент.

Трамп также рассказал, что не обсуждал этот вопрос с премьером Великобритании Киром Стармером. Он пообещал позвонить главе британского правительства на выходных.

В отдельном интервью, записанном еще до комментариев в самолете, Трамп заявил, что "обязан" подать в суд на BBC.

"Если этого не сделать, такое будет повторяться с другими", — подчеркнул он.