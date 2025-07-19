Трамп подал иск на $10 млрд против WSJ из-за упоминания в статье об Эпштейне

Президент США утверждает, что информация является фейком и нанесла ему "огромный" финансовый и репутационный ущерб

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

В пятницу, 18 июля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал иск против газеты Wall Street Journal и ее владельцев и журналистов на $10 млрд, он обвиняет издание в клевете из-за публикации, в которой его имя упоминается в контексте поздравления с днем рождения, адресованного Джеффри Эпштейну более 20 лет назад. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иск направлен в федеральный суд Майами. В нем говорится, что в публикации WSJ сообщалось о поздравлении Трампа в 2003 году, отправленном Эпштейну, которое якобы содержало сексуально окрашенный рисунок и намеки на совместные "секреты".

Американский президент настаивает, что эта информация является фейком и нанесла ему "огромный" финансовый и репутационный ущерб. Ответчиками по делу указаны издательство Dow Jones, медиахолдинг News Corp, его генеральный директор Роберт Томсон, владелец компании Руперт Мердок и двое репортеров газеты.

Эпштейн, опальный финансист и сексуальный преступник, покончил жизнь самоубийством в камере нью-йоркской тюрьмы в 2019 году. Его дело породило теории заговора, которые стали популярными среди сторонников Трампа, считавших, что правительство скрывает связи Эпштейна с богатыми и влиятельными людьми.

"Мы только что подали иск против всех, кто причастен к публикации ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой статьи в никчемной "тряпке", которой является The Wall Street Journal", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Представитель Dow Jones сказал в своем заявлении: "Мы полностью уверены в тщательности и точности нашей отчетности и будем решительно защищаться от любого судебного иска".

В иске поздравление Трампа с днем рождения названо "фейковым" и указано, что газета опубликовала свою статью, чтобы навредить репутации президента США.

"Показательно, что в статье не объясняется, получили ли ответчики копию письма, видели ли они его, был ли он им описан, или любые другие обстоятельства, которые в противном случае могли бы придать статье правдивости", — говорится в документе.

В иске указано, что сумма возмещения должна составить $10 млрд.

СПРАВКА. Эпштейн – американский финансист, филантроп и сексуальный преступник. В 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Судебные документы утверждают, что по крайней мере 40 несовершеннолетних девочек были привезены в особняк Эпштейна для сексуальных контактов. 10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в своей камере предварительного заключения. По официальным сообщениям, причиной смерти является самоубийство.