Трамп подав позов на $10 млрд проти WSJ через згадку в статті про Епштейна

Президент США стверджує, що інформація є фейком та завдала йому "величезної" фінансової та репутаційної шкоди

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

У п’ятницю, 18 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подав позов проти газети Wall Street Journal та її власників та журналістів на $10 млрд, він звинувачує видання у наклепі через публікацію, в якій його ім’я згадується у контексті привітання з днем народження, адресованого Джеффрі Епштейну понад 20 років тому. Про це повідомило агентство Reuters.

Позов подано до федерального суду Маямі. У ньому йдеться, що в публікації WSJ повідомлялося про привітання Трампа у 2003 році, надіслане Епштейну, яке нібито містило сексуально забарвлений малюнок і натяки на спільні "секрети".

Американський президент наполягає, що ця інформація є фейком та завдала йому "величезної" фінансової та репутаційної шкоди. Відповідачами у справі зазначені видавництво Dow Jones, медіахолдинг News Corp, його генеральний директор Роберт Томсон, власник компанії Руперт Мердок і двоє репортерів газети.

Епштейн, опальний фінансист і сексуальний злочинець, покінчив життя самогубством у камері нью-йоркської в'язниці у 2019 році. Його справа породила теорії змови, що стали популярними серед прихильників Трампа, які вважали, що уряд приховує зв'язки Епштейна з багатими й впливовими людьми.

"Ми щойно подали позов проти всіх, хто причетний до публікації неправдивої, зловмисної, наклепницької, фейкової статті в нікчемній "ганчірці", якою є The Wall Street Journal", – написав Трамп в соціальній мережі Truth Social.

Представник Dow Jones сказав у своїй заяві: "Ми повністю впевнені в ретельності й точності нашої звітності й будемо рішуче захищатися від будь-якого судового позову".

У позові привітання Трампа з днем народження названо "фейковим" і зазначено, що газета опублікувала свою статтю, щоб зашкодити репутації президента США.

"Показово, що в статті не пояснюється, чи отримали відповідачі копію листа, чи бачили вони його, чи був він їм описаний, або будь-які інші обставини, які в іншому випадку могли б надати статті правдивості", – йдеться в документі.

У позові вказано, що сума відшкодування має скласти $10 млрд.

ДОВІДКА Епштейн – американський фінансист, філантроп і сексуальний злочинець. У 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Судові документи стверджують, що принаймні 40 неповнолітніх дівчаток були привезені в особняк Епштейна для сексуальних контактів. 10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері попереднього ув'язнення. За офіційними повідомленнями, причиною смерті є самогубство.