"Афера має бути припинена". Трамп доручив розсекретити матеріали у справі Епштейна

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче попросити суд дозволу на оприлюднення свідчень великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"З огляду на надмірну увагу, яку привертає справа Джеффрі Епштейна, я доручив генеральній прокурорці Пем Бонді подати всі відповідні матеріали великого журі, за умови схвалення суду. Ця афера, організована демократами, має бути негайно припинена", – написав Трамп.

Генпрокурорка Бонді заявила, що Міністерство юстиції вже готове 18 липня звернутися до суду з клопотанням щодо розсекречення свідчень.

Довідка Джеффрі Епштейн, фінансист, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Пізніше його знайшли мертвим у камері в'язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством. Джеффрі Епштейн, фінансист, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Пізніше його знайшли мертвим у камері в'язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством.