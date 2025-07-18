"Афера має бути припинена". Трамп доручив розсекретити матеріали у справі Епштейна
Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче попросити суд дозволу на оприлюднення свідчень великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
"З огляду на надмірну увагу, яку привертає справа Джеффрі Епштейна, я доручив генеральній прокурорці Пем Бонді подати всі відповідні матеріали великого журі, за умови схвалення суду. Ця афера, організована демократами, має бути негайно припинена", – написав Трамп.
Генпрокурорка Бонді заявила, що Міністерство юстиції вже готове 18 липня звернутися до суду з клопотанням щодо розсекречення свідчень.
ДовідкаДжеффрі Епштейн, фінансист, який спілкувався з низкою політиків та інших впливових осіб, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку. Пізніше його знайшли мертвим у камері в'язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством.
- 5 липня бізнесмен Ілон Маск звинуватив Трампа в причетності до скандальної "справи Епштейна" і залучення до сексуальних злочинів, а також закликав до його імпічменту та заміни на чинного віцепрезидента Джей Ді Венса.
- 18 липня The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що Трамп міг написати непристойне привітання Епштейну. Президент США звинуватив видання в неправдивій інформації й заявив, що подасть до суду.
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