"Афера должна быть прекращена". Трамп поручил рассекретить материалы по делу Эпштейна

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа хочет попросить суд разрешения на обнародование показаний большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Учитывая чрезмерное внимание, которое привлекает дело Джеффри Эпштейна, я поручил генеральному прокурору Пэм Бонди подать все соответствующие материалы большому жюри, при условии одобрения суда. Эта афера, организованная демократами, должна быть немедленно прекращена", – написал Трамп.

Генпрокурор Бонди заявляла, что Министерство юстиции уже готово 18 июля обратиться в суд с ходатайством о рассекречивании показаний.

Справка Джеффри Эпштейн, финансист, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц, в 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Позже его нашли мертвым в камере тюрьмы, где он ждал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством. Джеффри Эпштейн, финансист, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц, в 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Позже его нашли мертвым в камере тюрьмы, где он ждал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством.