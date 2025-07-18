"Афера должна быть прекращена". Трамп поручил рассекретить материалы по делу Эпштейна
Администрация президента США Дональда Трампа хочет попросить суд разрешения на обнародование показаний большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.
"Учитывая чрезмерное внимание, которое привлекает дело Джеффри Эпштейна, я поручил генеральному прокурору Пэм Бонди подать все соответствующие материалы большому жюри, при условии одобрения суда. Эта афера, организованная демократами, должна быть немедленно прекращена", – написал Трамп.
Генпрокурор Бонди заявляла, что Министерство юстиции уже готово 18 июля обратиться в суд с ходатайством о рассекречивании показаний.
СправкаДжеффри Эпштейн, финансист, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц, в 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Позже его нашли мертвым в камере тюрьмы, где он ждал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством.
- 5 июля бизнесмен Илон Маск обвинил Трампа в причастности к скандальному "дела Эпштейна" и вовлечении в сексуальные преступления, а также призвал к его импичменту и замене на действующего вице-президента Джей Ди Вэнса.
- 18 июля The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорится о том, что Трамп мог написать непристойное поздравление Эпштейну. Президент США обвинил издание в ложной информации и заявил, что подаст в суд.
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