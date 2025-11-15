Трамп, попри вибачення, подасть позов проти BBC через монтаж його промови

Дональд Трамп (Фото: Graig HudsonEPA)

Президент США Дональд Трамп подасть до суду на BBC через те, що його промову було відредаговано, навіть попри те, що корпорація попросила вибачення, але відмовилася виплатити йому компенсацію. Про це він оголосив, спілкуючись з журналістами на борту Air Force One, цитує BBC.

"Ми подаємо на них до суду на суму від $1 млрд до $5 млрд, ймовірно, десь наступного тижня", – сказав Трамп.

У четвер BBC повідомила, що монтаж промови від 6 січня 2021 року ненавмисно створив "помилкове враження, що президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій". У компанії пообіцяли більше не транслювати промову.

Корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не виплачуватиме фінансову компенсацію. BBC опублікувала цю заяву після того, як адвокати Трампа погрожували подати до суду.

"Я думаю, що я маю це зробити. Вони обдурили. Вони змінили слова, які виходили з моїх вуст", – продовжив американський президент.

Трамп також розповів, що не обговорював це питання з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером. Він пообіцяв зателефонувати очільнику британського уряду на вихідних.

В окремому інтерв'ю, записаному ще до коментарів у літаку, Трамп заявив, що "зобов’язаний" подати до суду на BBC.

"Якщо цього не зробити, таке повторюватиметься з іншими", – наголосив він.

10 листопада Трамп пригрозив BBC судовим позовом на $1 млрд за редагування його промови в документальному фільмі. Програма об'єднала дві частини промови, створивши враження, що він відкрито заохочував заворушення на Капітолійському пагорбі в січні 2021 року.