Трамп о Путине: Я считаю, что он запутался и хочет выйти из войны

Президент США заявил, что может прекратить войну в Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин запутался и хочет выйти из российско-украинской войны. Об этом Трамп заявил на брифинге на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондент LIGA.net .

"Я знаю одну вещь, он хотел бы выйти из этой войны, и это для него большая проблема", – заявил Трамп.

Он в очередной раз напомнил, что Путин звонил ему с предложением оказать содействие прекращению конфликта с Ираном, но Трамп ему отказал.

"Он звонил на днях, и спросил, могу ли я вам помочь с Ираном, я сказал нет, вы можете мне помочь с Россией", – рассказал президент США.

Трамп отметил, что Путин, по его мнению, запутался.

"Я считаю его человеком, который, я думаю, запутался", – сказал он

Президент США уверен, что сможет прекратить российско-украинскую войну.

"Потому что мы справились с Пакистаном, Индией, Косов, Сербией, я думаю, в пятницу у нас будет Конго, и Руанда. Никто раньше такого не делал", – заверил он.

В то же время, отвечая на вопрос журналиста, соглашается ли он с утверждением, что Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины, Трамп ответил "да, это возможно".

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