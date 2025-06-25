Трамп о Путине: Я считаю, что он запутался и хочет выйти из войны
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин запутался и хочет выйти из российско-украинской войны. Об этом Трамп заявил на брифинге на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондент LIGA.net .
"Я знаю одну вещь, он хотел бы выйти из этой войны, и это для него большая проблема", – заявил Трамп.
Он в очередной раз напомнил, что Путин звонил ему с предложением оказать содействие прекращению конфликта с Ираном, но Трамп ему отказал.
"Он звонил на днях, и спросил, могу ли я вам помочь с Ираном, я сказал нет, вы можете мне помочь с Россией", – рассказал президент США.
Трамп отметил, что Путин, по его мнению, запутался.
"Я считаю его человеком, который, я думаю, запутался", – сказал он
Президент США уверен, что сможет прекратить российско-украинскую войну.
"Потому что мы справились с Пакистаном, Индией, Косов, Сербией, я думаю, в пятницу у нас будет Конго, и Руанда. Никто раньше такого не делал", – заверил он.
В то же время, отвечая на вопрос журналиста, соглашается ли он с утверждением, что Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины, Трамп ответил "да, это возможно".
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