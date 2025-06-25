Трамп про Путіна: Я вважаю, що він заплутався і хоче вийти з війни

Президент США заявив, що може припинити війну в Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін заплутався та хоче вийти з російсько-українській війни. Про це Трамп заявив на брифінгу на полях саміту НАТО в Гаазі, передає кореспондентка LIGA.net.

"Я знаю одну річ, він би хотів вийти з цієї війни, і це для нього велика проблема", – заявив Трамп.

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Він учергове нагадав, що Путін телефонував йому з пропозицією посприяти припиненню конфлікту з Іраном, але Трамп йому відмовив.

"Він дзвонив днями, і спитав, чи можу я вам допомогти з Іраном, я сказав ні, ви можете мені допомогти з Росією", – розповів президент США.

Трамп зазначив, що Путін, на його думку, заплутався.

"Я вважаю його людиною, яка, я думаю, заплуталася", – сказав він.

Президент США впевнений, що зможе припинити російсько-українську війну.

"Тому, що ми справилися з Пакистаном, Індією, Косово, Сербією, я думаю, в п'ятницю у нас буде Конго й Руанда. Ніхто раніше такого не робив", – запевнив він.

Водночас відповідаючи на питання журналіста, чи погоджується він зі ствердженням, що Путін має територіальні амбіції за межами України, Трамп відповів "так, це можливо".