Трамп відкинув пропозицію Путіна бути посередником між Ізраїлем та Іраном
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна стати посередником у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Про це стало відомо під час спілкування американського президента із журналістами, яке транслював телеканал BBC.
Трамп повторив свою заяву про те, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не сталося б, якби він у 2022 році був президентом Штатів.
"Путін би ніколи цього не зробив. І я розмовляв з ним вчора [17 червня], і він насправді запропонував допомогти з посередництвом. Я сказав: "Зробіть мені послугу – станьте посередником у себе. Давайте спершу ви займетесь посередництвом щодо Росії, добре?"", – процитував розмову Трамп.
Він повторив, що сказав Путіну спочатку бути посередником з РФ.
"Ви можете потурбуватися про це пізніше", – переказав розмову Трамп, маючи на увазі конфлікт Ізраїлю з Іраном.
- 14 червня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Особливу увагу вони приділили конфлікту на Близькому Сході.
- 15 червня Трамп заявляв, що не проти посередництва Путіна у конфлікті Ізраїлю та Ірану.
- Того самого день Зеленський сказав, що Росія здійснила удар по енергетичній інфраструктурі в Кременчуці у той час, коли диктатор РФ намагається "зобразити із себе посередника для Близького Сходу".