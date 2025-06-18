Трамп відкинув пропозицію Путіна бути посередником між Ізраїлем та Іраном

Офіційно про переговори президента США та диктора РФ 17 червня не повідомлялося

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна стати посередником у конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Про це стало відомо під час спілкування американського президента із журналістами, яке транслював телеканал BBC.

Трамп повторив свою заяву про те, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не сталося б, якби він у 2022 році був президентом Штатів.

"Путін би ніколи цього не зробив. І я розмовляв з ним вчора [17 червня], і він насправді запропонував допомогти з посередництвом. Я сказав: "Зробіть мені послугу – станьте посередником у себе. Давайте спершу ви займетесь посередництвом щодо Росії, добре?"", – процитував розмову Трамп.

Він повторив, що сказав Путіну спочатку бути посередником з РФ.

"Ви можете потурбуватися про це пізніше", – переказав розмову Трамп, маючи на увазі конфлікт Ізраїлю з Іраном.