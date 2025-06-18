Трамп отверг предложение Путина быть посредником между Израилем и Ираном
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг предложение российского диктатора Владимира Путина стать посредником в конфликте между Ираном и Израилем. Об этом стало известно в ходе общения американского президента с журналистами, которое транслировал телеканал BBC.
Трамп повторил свое заявление о том, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, будь он в 2022 году президентом Штатов.
"Путин бы никогда этого не сделал. И я разговаривал с ним вчера [17 июня], и он действительно предложил помочь с посредничеством. Я сказал: "Сделайте мне услугу – станьте посредником у себя. Давайте сначала вы займетесь посредничеством по России, хорошо?"", — процитировал разговор Трамп.
Он повторил, что сказал Путину сначала быть посредником с РФ.
"Вы можете позаботиться об этом позже", — сказал Трамп, имея в виду конфликт Израиля с Ираном.
- 14 июня Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Особое внимание они уделили конфликту на Ближнем Востоке.
- 15 июня Трамп заявлял, что не против посредничества Путина в конфликте Израиля и Ирана.
- В тот же день Зеленский сказал, что Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Кременчуге в то время, когда диктатор РФ пытается "изобразить из себя посредника для Ближнего Востока".