Трамп отверг предложение Путина быть посредником между Израилем и Ираном

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг предложение российского диктатора Владимира Путина стать посредником в конфликте между Ираном и Израилем. Об этом стало известно в ходе общения американского президента с журналистами, которое транслировал телеканал BBC.

Трамп повторил свое заявление о том, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, будь он в 2022 году президентом Штатов.

"Путин бы никогда этого не сделал. И я разговаривал с ним вчера [17 июня], и он действительно предложил помочь с посредничеством. Я сказал: "Сделайте мне услугу – станьте посредником у себя. Давайте сначала вы займетесь посредничеством по России, хорошо?"", — процитировал разговор Трамп.

Он повторил, что сказал Путину сначала быть посредником с РФ.

"Вы можете позаботиться об этом позже", — сказал Трамп, имея в виду конфликт Израиля с Ираном.