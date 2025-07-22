Трамп опубликовал фейковое видео ареста Обамы по делу о вмешательстве России в выборы

Барак Обама (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social появилось фальшивое видео из TikTok, на котором показан арест 45-го президента Соединенных Штатов. Барак Обама и его заключение.

Видео начинается с 30-секундной подборки реальных высказываний Обамы, 46-го президента США. Джо Байден и других должностных лиц Демократической партии, которые произносят фразу "Никто не стоит выше закона".

Сгенерированная часть ролика показывает арест Обамы представителями Федерального бюро расследований в Овальном кабинете и его в тюремной камере в тюремной форме. Видео сопровождается надписью "Никто не стоит выше закона".

В сгенерированной части видео использованы реальные кадры встречи Трампа и Обамы в Овальном кабинете в ноябре 2016 года.

Трамп не оставил комментариев по поводу видео, но накануне директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что чиновники Обамы "подделали разведывательные данные" о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Гарбард также сообщила, что передала доказательства в Министерство юстиции США для возможного уголовного расследования.

Скриншот видео