Трамп опублікував фейкове відео арешту Обами через справу про втручання Росії у вибори
Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social фальшиве відео з TikTok, на якому показано арешт 45-го президента Сполучених Штатів Барака Обами та його ув'язнення.
Відео починається із 30-секундної добірки реальних висловлювань Обами, 46-го президента США Джо Байдена та інших посадовців Демократичної партії, які вимовляють фразу "Ніхто не стоїть вище за закон".
Згенерована частина ролика показує начебто арешт Обами представниками Федерального бюро розслідувань в Овальному кабінеті та його в камері в'язниці у тюремній робі. Відео супроводжується написом "Ніхто не стоїть вище за закон".
У згенерованій частині відео використані реальні кадри зустрічі Трампа й Обами в Овальному кабінеті в листопаді 2016 року.
Трамп не залишив свої коментарі стосовно відео, але напередодні директорка Національної розвідки Тулсі Габбард заявила про те, що чиновники Обами "сфабрикували розвідувальні дані" про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.
Габбард також повідомила, що передала докази Міністерству юстиції США для можливого кримінального розслідування.
- Декілька років тому Габбард звинуватили у повторенні російських наративів після публікації відео, де вона заявила про нібито існування американських біолабораторій в Україні. Попри це 12 лютого Сенат США проголосував за призначення Габбард очільницею Національної розвідки.
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