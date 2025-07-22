Трамп опублікував фейкове відео арешту Обами через справу про втручання Росії у вибори

Згенеровані штучним інтелектом кадри колишнього президента США супроводжуються написом "Ніхто не стоїть вище за закон"

Барак Обама (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social фальшиве відео з TikTok, на якому показано арешт 45-го президента Сполучених Штатів Барака Обами та його ув'язнення.

Відео починається із 30-секундної добірки реальних висловлювань Обами, 46-го президента США Джо Байдена та інших посадовців Демократичної партії, які вимовляють фразу "Ніхто не стоїть вище за закон".

Згенерована частина ролика показує начебто арешт Обами представниками Федерального бюро розслідувань в Овальному кабінеті та його в камері в'язниці у тюремній робі. Відео супроводжується написом "Ніхто не стоїть вище за закон".

У згенерованій частині відео використані реальні кадри зустрічі Трампа й Обами в Овальному кабінеті в листопаді 2016 року.

Трамп не залишив свої коментарі стосовно відео, але напередодні директорка Національної розвідки Тулсі Габбард заявила про те, що чиновники Обами "сфабрикували розвідувальні дані" про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Габбард також повідомила, що передала докази Міністерству юстиції США для можливого кримінального розслідування.

Скриншот відео